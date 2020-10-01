Заместитель главного редактора «Дождя» попал под обстрел в Нагорном Карабахе

Заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский попал под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал.

Еловский и другие иностранные журналисты приехали в город Мартуни, где «им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды».

В центре города Еловский записывал интервью с местным жителем, и, как пишет сайт «Дождя», «в этот момент журналисты услышали звуки взрывов за несколько десятков метров».

«К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали», — приводит сайт телеканала слова Еловского.

Правительство Армении сообщило, что при обстреле в Мартуни пострадали два репортера французской газеты Le Monde, их увезли в больницу.

В Нагорном Карабахе утром 27 сентября возобновился вооруженный между Арменией и Азербайджаном. Бои в регионе идут четвертые сутки, в обеих странах ввели военное положение.