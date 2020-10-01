В групповом этапе Лиги чемпионов впервые сыграют три российских клуба

«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. По сумме двух матчей «Краснодар» победил ПАОК со счетом 4:2

До этого «Краснодар» ни разу не выступал в групповом этапе Лиги чемпионов.

Впервые в истории на групповой стадии ЛЧ сыграют три российские команды. Помимо «Краснодара», это чемпион России «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября.