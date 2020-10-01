УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Челси», «Локомотив» — с «Баварией»
Источник: Лига чемпионов
В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Санкт-петербургский «Зенит» попал в группу F, где сыграет с дортмундской «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
Соперниками «Краснодара» по группе Е станут испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн».
Московский «Локомотив» попал в группу A — вместе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».
Три российских клуба вышли в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории.
Матчи группового турнира будут играться с 20 октября по 9 декабря. Финал турнира пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле.