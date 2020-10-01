В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Санкт-петербургский «Зенит» попал в группу F, где сыграет с дортмундской «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Соперниками «Краснодара» по группе Е станут испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн».

Московский «Локомотив» попал в группу A — вместе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Три российских клуба вышли в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории.

Матчи группового турнира будут играться с 20 октября по 9 декабря. Финал турнира пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле.