Глава «Агоры» Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи ЕСПЧ от России

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России.

Как пишет Чиков в своем телеграм-канале, 23 сентября Минюст РФ опубликовал официальное извещение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ.

Я посмотрел на себя в зеркало, побрился, размял речевые мышцы, используемые в английском языке, сдунул пыль с дипломов юрфака, кандидата наук по специальности 12.00.10 и североамериканского универа. Потом вспомнил, что 7 лет ходил на Старую площадь в Совет по правам человека, больше 10 лет работал преподом, придумал кучу шуток про себя, хитро прищурился и подал документы.

В 2012 году, когда предыдущий раз происходила смена судьи от России в ЕСПЧ, юрист Каринна Москаленко судилась с Минюстом из-за того, что процедура отбора кандидатов проходила в закрытом режиме и она не успела подать документы. «Исход того процесса был предопределен, но спустя 9 лет российские власти сделали выводы», — написал Чиков.

Количество судей Европейского суда по правам человека соответствует числу стран — участниц Совета Европы, в который входит и Россия. Каждая страна представляет три кандидатуры на пост судьи ЕСПЧ. Из этих трех кандидатов Парламентская ассамблея Совета Европы выбирает одного.

Сейчас судьей от России в ЕСПЧ является Дмитрий Дедов, профессор МГУ и бывший судья Высшего арбитражного суда России. Он был избран на должность в 2012 году.

Несмотря на то, что судьи ЕСПЧ назначаются от стран, в своей работе они обязаны быть полностью независимыми от официальной позиции их государства.

Павел Чиков — один из самых известных российских юристов. В 2012-2019 годах он входил в Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.