В Минпромторге сообщили о «единовременном отказе» иностранных компаний поставлять комплектующие для российских самолетов

Зарубежные поставщики комплектующих для российской авиации «единовременно отказались от сотрудничества», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.

«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — цитирует чиновника агентство.

Конкретные компании или государства Шпак не назвал. В сентябре, также не приводя названий компаний или стран, о прекращении поставок материалов для российского среднемагистрального самолета МС-21 говорил президент РФ Владимир Путин.

«Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке», — приводил слова Путина ТАСС.

«Коммерсант» в начале 2019 года писал, что из-за санкций США в отношении компаний, входящих в ОАК и «Ростех», американская Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки компонентов для композитного материала, из которого предполагалось создание крыла для МС-21.

МС-21 — второй после SSJ-100 гражданский самолет, созданный в России после распада СССР. Его серийный выпуск планировали с 2021 года.