Правительство предложило сэкономить 37 миллионов рублей на зарплатах помощников депутатов и сенаторов

Правительство РФ предложило приостановить индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов. Соответствующие законопроекты внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как пишет «Парламентская газета», индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов предлагается отложить до 1 января 2022 года. Действующие нормы предполагают индексацию на четыре процента с 1 октября 2021-го.

Приостановка индексации зарплат «позволит не увеличивать бюджетные средства на индексацию в 2021 году на 37,7 миллиона рублей», уточняет издание.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы» размер фонда оплаты труда помощников индексируют в соответствии с федеральным законом о бюджете. Бюджет на ближайшие три года (2021-2023) правительство также внесло в Госдуму 30 сентября.

Согласно проекту закона, в 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,8 триллиона рублей, расходы — 21,52 триллиона.

Планируется сократить расходы по федеральной космической программе и программе развития агропромышленного комплекса, а также урезать субсидии авиаперевозчикам. При этом оборонные расходы увеличат, в ближайшие три года они составят 9,6 триллиона рублей.