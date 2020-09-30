Главред сайта Cosmopolitan сообщила, что сотрудники ППС ограбили ее сына в центре Москвы. Полиция начала проверку

Главный редактор сайта журнала Cosmopolitan Екатерина Великина заявила, что трое сотрудников ППС ограбили ее несовершеннолетнего сына в центре Москвы. Об этом она написала в фейсбуке.

По словам Великиной, инцидент произошел 29 сентября. Ее сын шел по улице и курил, когда рядом с ним остановилась машина ППС и из нее вышел полицейский. Подросток от страха побежал, но сотрудники полиции догнали его и начали обыскивать его вещи.

Начался разговор «а чего побежал?». Ребенок сказал, что он курил и испугался, на что бравые парни предложили «уплатить какой-нибудь штраф», на что Тим ответил, что у него с собой мало денег. Денег было 8000 — это деньги на репетиторов. Бравые парни сказали, что сумма «ни о чем». Дальше его припугнули тем, что поставят на учет, и что будут «искать всякое после привоза в отделение». Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели».

Позже Великина сообщила, что написала заявления на сотрудников в СК.

В московской полиции официально сообщили, что сотрудники собственной безопасности ГУ МВД проводят проверку по факту произошедшего.