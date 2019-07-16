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Полицейским можно все? Или нет? Проверьте, как вы разбираетесь в правах людей в форме

Закон «О полиции» начинается с таких слов: «Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод» россиян и иностранцев. Но порой сотрудники МВД сами нарушают закон при общении с правонарушителями и законопослушными гражданами. Или они действуют в рамках своих полномочий? Мы подготовили 10 простых вопросов-ситуаций, которые помогут лучше понять, на что полицейские имеют право, а на что — нет.

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Фото в анонсе: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ