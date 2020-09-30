Глава центра информатизации ЦИК уволился после скандала с капчей. Из-за ее появления на сайте избиркома нельзя было скачивать данные автоматически

Глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) в ЦИК России Михаил Попов ушел в отставку после скандала с на сайте с данными об итогах голосования. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Михаил Анатольевич Попов написал заявление по собственному желанию об уходе. Я считаю, что он поступил так, как должен поступать настоящий руководитель, как мужчина, как офицер, который взял на себя всю ответственность за действия подчиненных по поводу того, что у нас произошло с капчей, что заслуживает огромного уважения», — сказала Памфилова.

Капча впервые появилась на сайте www.vybory.izbirkom.ru к 1 июля 2020 года — основному дню голосования по поправкам к Конституции. Таким образом данные голосования по всем избирательным участкам защитили от автоматической выгрузки.

Капчу нужно было вводить один раз, но в единый день голосования 13 сентября требование ввести символы появилось при переходе на страницу каждого избирательного участка. Это существенно осложнило сбор данных для наблюдателей и независимых экспертов. Памфилова 23 сентября извинилась за трудности в работе с базой данных ЦИК и поручила Попову снять капчу.

Попов объяснял необходимость капчи защитой от «сумасшедших ботов», которые в дни выборов «реально грузят портал так, что все вычислительные мощности работают только» на них. По словам Попова, в 61% случаев боты заходят с «Американского континента, Северная и Южная Америка».