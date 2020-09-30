Белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток из-за митингов

Суд в Минске дал 15 суток административного ареста баскетболистке Елене Левченко за «участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Об этом пишет Tut.by.

Левченко задержали в аэропорту Минска утром 30 сентября. Ей вменили участие в двух акциях протеста — 23 августа и 27 сентября. Как пишет Tut.by, в качестве доказательств, что спортсменка совершила правонарушение, использовали фотографию из ее инстаграма и материал на сайте спортивного издания «Прессбол».

«Указанный сайт содержит <…> текст: „Белорусская баскетболистка Елена Левченко побывала 23 августа на марше новой Беларуси“, а также фотографию, на которой во время проведения незаконного уличного шествия около 15.00 23 августа <…> изображена женщина, похожая на Левченко Елену Степановну», — приводит Tut.by слова судьи Марины Запасник.

Сама Левченко на суде сказала, что не помнит, где находилась в это время. «Я гуляла на улице», — сообщила баскетболистка. Ее адвокат отметил, что на изученных судом фотографиях «нет никаких признаков того, что в это время в том месте проходило массовое мероприятие».

Елена Левченко выступала за сборную Белоруссии с 2001 года, в том числе на Олимпийских играх. Она трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.