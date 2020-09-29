Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль призвал «не подливать масла в огонь»

Турция готова оказать Азербайджану прямую военную поддержку в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», — подчеркнул министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Турции, призвал «не подливать масло в огонь».

Мы призываем все страны, особенно страны — наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами.

Прямые боестолкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Турция в первые же часы после начала боев выразила поддержку Азербайджану, но ранее о прямой военной помощи официально речь не шла.

Армения 28 сентября заявила, что Турция уже перебрасывает войска, технику и специалистов в регион для участия в боях на стороне Азербайджана.