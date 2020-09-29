Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

В шестом матче финала плей-офф НХЛ команда обыграла «Даллас Старз» со счетом 2:0. Таким образом, общий счет финальной серии составил 4:2.

В составе «Тампы» обладателями Кубка Стэнли стали четверо россиян: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков.

Впервые «Тампа» выиграла Кубок Стэнли в 2004 году.

Сезон НХЛ 2019/2020 приостанавливали в марте из-за пандемии коронавируса. В августе он возобновился играми плей-офф. Матчи проводились в двух городах — Торонто и Эдмонтоне — без зрителей.