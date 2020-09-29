Координатор штаба Алексея Навального в Архангельске Андрей Боровиков стал фигурантом уголовного дела о .

Как сообщается в твиттере штаба, утром 29 сентября оперативники провели обыск в квартире Боровикова, в ходе которого изъяли всю технику. После этого его увезли на допрос, где взяли подписку о невыезде.

Как рассказал сам Боровиков «МБХ медиа», дело на него завели из-за клипа группы Rammstein в личных видеозаписях во «ВКонтакте».

«Предъявляют мне, что я 19 января 2014 года, шесть с половиной лет назад, разместил у себя в своих личных видеозаписях клип Rammstein на песню „Pussy“. Клип порнографический якобы. Сейчас у меня этого клипа в видеозаписях нет, я даже не помню, когда это было», — пояснил активист.

В сентябре 2019 года Андрей Боровиков стал третьим осужденным по так называемой . Его приговорили к 400 часам обязательных работ за неоднократное нарушение правил проведения акции.