Министерство информации Беларуси лишило Tut.by статуса СМИ. Это самый популярный новостной сайт в стране

Министерство информации Беларуси приостановит выпуск «сетевого издания Tut.by» с 1 октября до 30 декабря 2020 года.

Tut.by заявил, что это означает для него утрату статуса СМИ. Издание намерено продолжать работу без него.

Регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать… в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Однако TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Министерство информации Беларуси может своим решением приостановить выпуск СМИ, если до этого подало соответствующий иск в суд. Мининформ подал иск о приостановке выпуска Tut.by на прошлой неделе. Поводом стали четыре , которые издание получило от Мининформа с 7 августа.

Предупреждения вынесли за статьи «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Tut.by, по данным счетчика SimilarWeb, является самым популярным белорусским СМИ. В августе у него было почти 126 миллионов посещений.

На прошлой неделе главный редактор белорусского издания «Наша нива» Егор Мартинович стал подозреваемым по уголовному делу о клевете из-за статьи о том, что замглавы МВД Беларуси бил арестованного в изоляторе.