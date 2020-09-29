Число умерших от коронавируса по всему миру превысило миллион человек

Более одного миллиона человек по всему миру умерли от новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости в режиме реального времени.

Наибольшее число смертей от болезни зарегистрировано в США (205 тысяч человек), Бразилии (142 тысячи человек) и Индии (96 тысяч человек).

Общее число инфицированных по всему миру превышает 33 миллиона человек, из них 23 миллиона выздоровели.

Лидером по количеству заражений остаются США — там выявлены более 7,1 миллиона случаев COVID-19. На втором месте Индия — 6,1 миллиона заболевших, на третьем Бразилия — 4,7 миллиона заболевших.

Россия находится на четвертом месте в мировой статистике заболеваемости COVID-19. По данным национального оперштаба по борьбе с вирусом, в стране выявлено более 1,1 миллиона заболевших. 945 тысяч человек выздоровели, еще 20 тысяч человек умерли.