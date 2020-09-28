Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале частичной мобилизации в стране из-за обострения карабахского конфликта, сообщает «Спутник Азербайджан».

Как следует из распоряжения Алиева, на которое ссылается издание, госслужба по мобилизации и призыву Азербайджана должна «обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом».

Распоряжение вступает в силу 28 сентября.

Утром 27 сентября возобновился между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В обеих странах ввели военное положение.

Аэропорт Баку из-за военного положения приостановил все рейсы «Азербайджанских Авиалиний» (Azal) по направлению Баку-Нахчыван-Баку до 30 сентября включительно.

Кроме того, отменен рейс Azal Баку-Лондон-Баку 1 октября и рейс Баку-Берлин-Баку 2 октября, передает «Интерфакс». Рейсы с 29 сентября по 4 октября отменили FlyDubai, «Аэрофлот», «Белавиа».