В России выявлены 7867 новых случаев COVID-19. В Москве — более двух тысяч заболевших за сутки
Источник: Стопкоронавирус.рф
По состоянию на утро 27 сентября в России зафиксированы 7867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальное значение с середины июня.
Наибольшее число заболевших в Москве — 2016 человек за сутки.
Общее число инфицированных в стране составило 1 151 438 человек.
За минувшие сутки умерли 99 пациентов с COVID-19, за весь период пандемии в России от вируса умерли 20 324 человека.
Выздоровели 943 218 человек, в том числе 3068 пациентов выписаны из больниц за минувшие сутки.
В стране проведены свыше 45,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 379 тысяч тестов за последние сутки.