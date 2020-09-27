По состоянию на утро 27 сентября в России зафиксированы 7867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальное значение с середины июня.

Наибольшее число заболевших в Москве — 2016 человек за сутки.

Общее число инфицированных в стране составило 1 151 438 человек.

За минувшие сутки умерли 99 пациентов с COVID-19, за весь период пандемии в России от вируса умерли 20 324 человека.

Выздоровели 943 218 человек, в том числе 3068 пациентов выписаны из больниц за минувшие сутки.

В стране проведены свыше 45,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 379 тысяч тестов за последние сутки.