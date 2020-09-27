Трамп номинировал Эми Кони Барретт на пост члена Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда страны. Об этом он объявил на церемонии в Белом доме.

Барретт номинирована на место Рут Бейдер Гинзбург, умершей 18 сентября на 88-м году жизни от осложнений после рака поджелудочной железы.

По мнению Трампа, процесс утверждения кандидатуры Барретт в Конгрессе США может начаться 12 октября.

За время своего президентства Трамп уже в третий раз назначает членов Верховного суда — в 2017 году он выдвинул в судьи Нила Горсача, а через год — Бретта Кавано.

48-летняя Эми Кони Барретт — судья апелляционного суда седьмого округа США (там рассматривают дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана), убежденная католичка, придерживающаяся консервативных взглядов и, в частности, выступающая против абортов. В случае утверждения она станет самым молодым членом Верховного суда США.

После объявления Трампа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал Сенат отложить рассмотрение вопроса о новом члене Верховного суда до избрания следующего президента страны.