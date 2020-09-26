Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок с Мэнни Пакьяо

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что проведет бой с филиппинским боксером Мэнни Пакьяо.

«Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо в следующем бое на Ближнем Востоке», — написал Макгрегор в твиттере.

Менеджер Макгрегора Оди Аттар заявил ESPN, что стороны ведут «серьезные переговоры» о бое, но окончательной договоренности еще не достигли. Поединок может состояться в конце декабря или в начале января. После него Макгрегор планирует вернуться в UFC, добавил Аттар.

Конор Макгрегор — один из самых популярных бойцов UFC, бывший чемпион в двух весовых категориях. На его счету 26 боев и 22 победы. Макгрегор трижды объявлял о завершении карьеры бойца, в последний раз — в июне.

Мэнни Пакьяо — действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе. В его активе 62 победы, семь поражений и две ничьи. В 2016 году Пакьяо объявил о завершении карьеры, но позднее вернулся в спорт.

В 2017 году Макгрегор провел поединок по правилам бокса против американского боксера Флойда Мэйуэзера. Поединок завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в десятом раунде.