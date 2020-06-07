Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры в ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор объявил, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA).

«Привет, ребята! Я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за замечательные воспоминания. Это было удивительное путешествие!» — написал Макрегор в твиттере, сопроводив пост фотографией с матерью, сделанной после одной из его побед.

Макгрегор уже несколько раз объявлял о завершении карьеры. Предыдущий раз он делал такое заявление в марте 2019 году, однако затем решил вернуться.

Конор Макгрегор — боец смешанных единоборств, выступавший под эгидой UFC. Он провел 26 боев, в которых победил 22 раза.

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову из Дагестана бой за титул чемпиона UFC в легком весе.