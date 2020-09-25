В Нижегородской области найдена мертвой пропавшая девятилетняя девочка. Подозреваемый в убийстве задержан

Правоохранительные органы задержали 34-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в поселке Неклюдово Борского района.

Девятилетняя девочка пропала вечером 24 сентября после того, как возвращаясь из школы вышла из автобуса на остановке в поселке. Позже ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в безлюдном месте за одним из местных кафе.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Уличные камеры наблюдения зафиксировали девочку в компании неизвестного мужчины.

Как сообщает Life Shot, подозреваемым в убийстве оказался 34-летний Павел Сурков, ранее живший вместе с матерью девочки. По данным источника издания, после расставания с матерью ребенка он начал угрожать ей расправой.

Ранее он был судим за грабежи и разбой. Суркова также подозревают еще в одном недавнем убийстве женщины, совершенном в том же районе Нижегородской области.