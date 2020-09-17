В Рыбинске изнасиловали, убили и расчленили двух девочек 8 и 13 лет. Полиция объявила в розыск их отчима

СК РФ по Ярославской области

В ночь на 15 сентября в Ярославской области убили двух девочек: 8-летнюю Елену и 13-летнюю Яну. Погибших нашла их 40-летняя мать Валентина, когда вернулась с работы. Их тела «были зверски изрезаны ножом», сообщил телеграм-канал «112». На месте преступления нашли ножи и топоры, которые использовали при убийстве, утверждают издания YarNews и «Ярновости». По данным телеграм-канала Life Shot, девочек расчленили. Ярославский сайт 76.ru сообщил, что младшая из девочек «изрублена на части», старшая — «изнасилована и растерзана». Следователи сообщили, что изнасилованы обе девочки (до или после убийства, не уточняется). СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании, его расследует Главное следственное управление ведомства.

В Ярославской области по факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело Следственный комитет Российской Федерации

В убийстве подозревается Молчанов Виталий Алексеевич, 1979 года рождения, с которым жила мать девочек. Он остается на свободе. Полиция объявила его в федеральный розыск. За информацию, которая поможет задержать подозреваемого, объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщил в фейсбуке губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Мать девочек Валентина познакомилась с Виталием Молчановым в марте на сайте знакомств, пишет Life Shot. Мужчина рассказал ей, что ранее сидел в колонии за убийство (по другим данным, она не знала о его прошлом). В начале июля, по информации Life Shot, Валентина приехала в Рыбинск из Омска, чтобы познакомиться лично, а спустя три недели перевезла туда дочерей и устроилась работать медсестрой в больнице. В прокуратуре говорили, что семья приехала в Рыбинск около месяца назад. Сайт 76.ru утверждает, что Валентина вместе с детьми приехала из Омска еще весной. Валентина рассказала следователям, что Молчанов всегда был «хорошим», давал ей деньги, баловал детей, а вместе они строили большие планы на жизнь. Одна из учениц рыбинской школы № 36, где учились девочки, рассказала, что те называли Молчанова отчимом.

По одной из версий, которую приводят «112» и YarNews, Молчанов совершил убийство из ревности, поскольку мать девочек провела на работе больше суток. Вечером 14 сентября Валентина созвонилась с ним, чтобы узнать, как дела у девочек. Он сообщил, что старшая вернулась домой и легла спать, а младшая играет на планшете. Когда Валентина пришла домой, она нашла мертвых дочерей, а Молчанова не было. Он уехал из дома на белом велосипеде. Незадолго до этого Молчанов, как утверждает источник «Ярновостей», снял с банковских счетов крупную сумму денег.

На этом видео, распространенном МВД, запечатлен Виталий Молчанов

Виталий Молчанов ранее был судим за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы и надругательство над телами умерших, сообщает YarNews. Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, Молчанова уже судили за изнасилование и убийство ребенка. Суд в Екатеринбурге вынес ему приговор в июле 2010 года, он несколько раз безуспешно пытался оспорить решение, а в декабре 2019 года вышел на свободу. Приехав в Рыбинск, Молчанов устроился на кабельный завод.

Издание НГС пишет, что отец убитых девочек — офицер полиции Валентин С. НГС не называет его фамилию, но, судя по публикациям на сайте МВД, это Валентин Сапрунов. Он работал начальником изолятора временного содержания, а затем начальником отделения уголовного розыска в поселке Краснозерское в Новосибирской области. По разной информации, он продолжает работать в МВД или уже вышел на пенсию. Известно, что некоторое время назад мать девочек развелась с полицейским, переехала в Омск, а оттуда — в Рыбинск. Отец девочек попросил признать его потерпевшим по делу, чтобы получать информацию о ходе расследования. Он утверждает, что не знал, с кем начала жить его бывшая жена. По его словам, если бы он знал, что она живет с бывшим заключенным, то забрал бы дочерей.

Александр Бакланов