Прокуратура подала в Красноярский краевой суд иск о ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета», также известной как община Виссариона.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что, по мнению экспертов, «в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности, суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака».

Также прокуратура установила, что последователям общины Виссариона запрещали проявлять свои мысли, желания и потребности «под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества». В ведомстве считают, что психическому здоровью людей причинили вред.

В материалах на сайте суда сказано, что 25 сентября иск прокуратуры передали судье. Когда его рассмотрят, пока неизвестно.

Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета» через несколько дней после того, как 22 сентября в Красноярском крае задержали руководителей организации - главу общины Сергея Торопа, известного как Виссарион, и двоих его помощников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Их обвинили в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием, и в причинении тяжкого вреда здоровью. Сергей Тороп вину не признал.

Бывший слесарь и участковый Сергей Тороп основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. Спустя четыре года религиозную организацию официально зарегистрировали в Минюсте РФ.

По разным данным, у Виссариона от двух до пяти тысяч последователей. Они компактно живут в нескольких деревнях на юге Красноярского края, где ведут натуральное хозяйство. Они практикуют народную медицину, в общине разрешено многоженство. Последователям Виссариона запрещено курить, пить и обмениваться деньгами. Но, по данным ТАСС, при обысках в общине нашли три миллиона рублей, дорогостоящий алкоголь, золотые украшения и оружие.

Подробней об общине Виссариона в подкасте «Что случилось» СК и ФСБ задержали в сибирской тайге проповедника Виссариона. Рассказываем о его «Церкви последнего завета» и о других общинах, преследуемых силовиками