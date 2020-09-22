В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию в деревне «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края, где располагается религиозная организация «Церковь последнего завета» (также известна как община Виссариона), сообщает «Тайга.инфо».

В ходе оперативных мероприятий задержаны глава общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, и двое его помощников — Вадим Редькин и Владимир Ведерников, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Их увезли на вертолетах в неизвестном направлении.

В домах, где проживают члены общины, вооруженные люди в камуфляже проводят обыски. По свидетельствам очевидцев, к операции привлечены десятки автозаков, автобусов и машин скорой помощи.

О причинах следственных действий пока не сообщается.

«Церковь последнего завета» была основана в 1991 году бывшим слесарем и участковым Сергеем Торопом. В 1995 году религиозную организацию официально зарегистрировали в министерстве юстиции РФ. Последователи общины Виссариона компактно проживают в нескольких населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края. Они ведут натуральное хозяйство, им запрещено курить, пить и обмениваться деньгами.

В феврале 2020 года в общине Виссариона проводились обыски и допросы по делу о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы «Истоки», где учатся дети членов общины, пишет «Интерфакс». В августе в общину приезжали журналисты, но местные жители попытались помешать съемкам. Было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности.