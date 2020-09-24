ВЦИОМ: 75% россиян не хотят, чтобы их дети или внуки стали блогерами

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к блогерам. 75% его участников заявили, что не хотят, чтобы их дети или внуки стали блогерами. Большинство из них пояснили, что считают эту профессию несерьезной или бесполезной.

Еще 14% участников опроса не будут против, если их дети или внуки станут блогерами. 11% затруднились ответить.

51% участников опроса считают деятельность блогеров модным занятием, востребованность которого со временем снизится. 35% считают, что работа блогеров будет оставаться востребованной. 14% затруднились ответить.

14% участников опроса признались, что слышали слово «блогер», но не знают его значения (для сравнения, в 2017 году таких было 26%). 46% респондентов сказали,что читают или смотрят чьи-то блоги. 43% считают блогеров независимыми от контроля со стороны государства и корпораций; столько же опрошенных с этим не согласились.

Опрос проводился 5 сентября по телефону, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

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