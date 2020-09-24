Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире ютьюб-канала «Навальный LIVE», что в день отравления Алексея Навального она видела в томском отеле Xander бизнес-омбудсмена Бориса Титова, и это стало «самым подозрительным, самым странным обстоятельством» того утра. Вот что она сказала:

Самая подозрительная и странная вещь, которая, если честно, случилась в день отравления Алексея и, соответственно, пока мы там мотались и так далее. Ну, чтобы понимали атмосферу, мы какое-то время ждали, пока нас пустят в номер, я непрерывно выходила на улицу разговаривать по телефону (с Кирой [Ярмыш] и с Ваней [Ждановым] в том числе) обсуждать наши планы, возвращаться — и все это время вокруг меня, рядом со мной был Борис Титов. Вот это вот самое подозрительное и странная вещь, которая происходила этим утром.

Певчих рассказала, что вспомнила о присутствии Бориса Титова спустя две недели после отравления. По ее словам, она видела Титова, когда сотрудники ФБК осматривали номер, где жил Навальный, и забирали оттуда вещи. «Все это время в поле моего зрения был Борис Титов», — сказала Певчих.

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20 августа, в день, когда госпитализировали Навального, Борис Титов опубликовал в инстаграме фотографию, снятую в отеле Xander. Он рассказал, что приехал в Томск с предвыборной поездкой. «Приезжаю в гостиницу, а там полиция, следственные действия, — написал он. <…> Какие бы фамилии не назывались, политическая конкуренция очень важна. Нечестные приемы применять нельзя. Алексей, выздоравливайте».

Борис Титов на момент написания заметки не комментировал заявление Марии Певчих.