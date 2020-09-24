РФПИ пообещал продавать препарат от коронавируса «Авифавир» за восемь тысяч рублей

Цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 составит в аптеках около восьми тысяч рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

Дмитриев отметил, что стоимость препарата «примерно на 30% ниже аналогов»: «Мы считаем, что цена, которую ряд аналогов сделали — 12 тысяч рублей, это очень высокая цена. Мы специально немного задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную».

РФПИ будет работать над тем, чтобы «Авифавир» включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы его цена снизилась.

«Авифавир» разработала компания «Кромис» — это совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар», уточняет РБК.

Компания «Промомед» 18 сентября сообщила о начале продаж в аптеках препарата от коронавируса «Арепливир» по цене от 12 320 рублей за упаковку. «Арепливир» — один из трех российских лекарств от COVID-19, которые Минздрав летом 2020 года одобрил для применения в больницах.

В сентябре «Арепливир» и «Коронавир» разрешили продавать в аптеках, продажу «Авифавира» пока не разрешали.