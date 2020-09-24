«Посмотрим, что произойдет». Трамп не стал гарантировать добровольную передачу власти в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп уклонился от однозначного ответа на вопрос, готов ли он гарантировать добровольную передачу власти в случае поражения на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет CNN.

«Что же, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, я был сильно недоволен [голосованием по почте], это катастрофа», — заявил Трамп. Он также выразил уверенность, что «передачи власти не будет, будет продолжение».

Сенатор-республиканец Митт Ромни сравнил ответ Трампа с . «Основополагающим для демократии является мирная передача власти, иначе это будет Беларусь. Любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо», — написал Ромни в твиттере.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Предполагается, что рекордное число американцев проголосует по почте из-за пандемии коронавируса. Почтовое голосование проводится в США уже много лет. Исследования показали, что фальсификации при этом случались крайне редко.

Дональд Трамп не раз высказывал недовольство голосованием по почте, заявляя, что из-за него предстоящие выборы будут «самыми неточными и мошенническимив истории». Он говорил, что его соперник-демократ Джо Байден победит только в случае фальсификаций, и допустил, что результаты выборов будут оспорены в Верховном суде.