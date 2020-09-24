Apple запросила в России частоты для тестов аналога Bluetooth

Российская «дочка» Apple, компания «Эппл Рус» подала в госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) заявку на использование полосы 6240–8236,8 МГц для исследования «совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения». Об этом пишет РБК со ссылкой на документы ГКРЧ.

В диапазоне, который запросила Apple, работает технология Ultra WideBand (UWB) — аналог Bluetooth. UWB используется в iPhone 11, но в России не работает из-за ограничений ГКРЧ, уточняет РБК.

По словам источника издания, Apple рассматривает UWB как замену Bluetooth в айфонах и других устройствах. Чтобы ГКРЧ смягчила ограничения, нужно изучить, не создают ли устройства с такой технологией помехи кому-либо, сказал собеседник РБК.

Положительные решения по заявке «Эппл Рус» дали Роскомнадзор и ФСО, свое заключение также должно выдать Минобороны, пишет РБК. Вопрос внесут в повестку ГКРЧ, если все три решения будут положительными, если одно из них будет отрицательным, вопрос с рассмотрения снимут.

Как добавляет РБК, основные пользователи частот в России — это силовые ведомства, без их разрешения «невозможно получить ресурс». Например, Минобороны несколько лет отказывается передавать частоты 3,4-3,8 ГГц операторам сотовой связи для внедрения стандарта 5G.