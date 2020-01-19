Apple позволит полностью отключить отслеживание местоположения в iPhone 11

Бета-версия для iOS 13.3.1 позволяет отключить в iPhone 11 чип U1, который позволяет отслеживать местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации. Об этом пишет Mashable со ссылкой на журналиста Брендона Бутча, который заметил новую опцию.

Чип U1 поддерживает широкополосную связь (в России эта функция не работает), которая позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров.