Сбербанк запустил стриминговый сервис «СберЗвук»

Сбербанк объявил о создании нового сервиса аудиостриминга «СберЗвук». Он запущен на базе компании «Звук» (ранее бренд назывался Zvooq), Сбербанк выкупил 100% ее акций.

Как обещается, новая стриминговая платформа «объединит 40 миллионов композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов».

Генеральным директором сервиса станет Михаил Ильичев, который руководил Zvooq с 2014-го по 2017 год.

Сервис «СберЗвук» уже доступен в тестовом режиме на сайте sber-zvuk.com. Мобильное приложение «СберЗвук: больше чем музыка» можно скачать в App Store и Google Play.

Аудиосервис Zvooq существует с 2010 года. По данным Сбербанка, число зарегистрированных пользователей «Звука», который доступен в 11 странах, превышает шесть миллионов человек.

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