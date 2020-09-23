Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

Заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев умер в возрасте 67 лет. Об этом РИА Новости сообщил его коллега, депутат Сергей Гаврилов.

Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщил ТАСС депутат Юрий Афонин. В то же время депутат Казбек Тайсаев сказал, что Агаев скончался от последствий коронавируса. Перед смертью Агаев был в коме.

Агаев стал первым депутатом Госдумы, который умер от коронавируса. 15 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в российском парламенте около 50 из 450 депутатов переболели COVID-19. 23 сентября Володин сообщил, что за прошедшие сутки троих депутатов госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в больнице находились 13 парламентариев.

Ваха Агаев был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов.