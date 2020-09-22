В Великобритании ограничили работу пабов и вдвое подняли штрафы за отсутствие масок из-за второй волны коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении дополнительных ограничительных мер, призванных остановить вторую волну эпидемии COVID-19. Предполагается, что ограничения будут действовать до полугода, сообщает BBC News.

«Мы всегда знали, что, хотя мы могли бы заставить вирус отступить, угроза второй волны была реальной. Мне жаль это говорить, что, как и в Испании, во Франции и многих других странах, мы достигли опасного поворотного момента», — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Власти Великобритании вдвое — со 100 до 200 фунтов стерлингов — подняли размер штрафа за отказ от ношения защитной маски в общественных местах. Такое же наказание грозит тем, кто нарушит запрет собираться группами больше шести человек. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет выше.

По новым правилам маски должны носить сотрудники магазинов, водители и пассажиры такси. Посетители заведений сферы обслуживания также должны носить маски, кроме случаев, когда они едят или пьют за столом.

С 24 сентября все бары, пабы и рестораны смогут обслуживать клиентов только за столиками, а не у барной стойки. Кроме того, все заведения ресторанно-гостиничной сферы должны закрываться в 22:00, при этом отменяется правило, позволяющее клиентам сделать последний заказ после того, как сотрудники сообщили о закрытии.

Новые правила разрешают проводить свадьбы и похороны с ограниченным числом участников: 15 и 30 человек соответственно. Кроме того, спортивные мероприятия продолжат проводить без зрителей (ожидалось, что им позволят вернуться на стадионы уже 1 октября). Офисных работников призвали по возможности работать из дома.

За последний месяц число заражений коронавирусом, выявляемых в Великобритании каждый день, выросло в четыре раза. Если во второй половине августа ежедневно регистрировали чуть больше одной тысячи новых случаев COVID-19, то за последние сутки вирус обнаружили у 4368 человек. Общее число заболевших превышает 398 тысяч человек.

Великобритания лидирует среди стран Европы по числу людей, умерших из-за коронавируса, пишет Reuters. За все время пандемии в стране зарегистрировали 41 788 смертей.

Власти Великобритании ввели дополнительные меры после того, как 21 сентября ученые заявили, что к середине октября число новых случаев заражения коронавирусом может достигнуть 50 тысяч в день.

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