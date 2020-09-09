В Великобритании из-за роста случаев COVID-19 запретили собираться группами больше шести человек

Власти Великобритании из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом запретили собираться группами больше шести человек — как в помещениях, в том числе в частных домах, так и на открытом воздухе. Запрет вступит в силу в понедельник, 14 сентября.

За нарушение запрета грозит штраф — от 100 фунтов стерлингов за первый проступок до 3,2 тысячи фунтов для постоянно нарушающих запрет.

Новые правила не распространяются на школы, места работы, а также свадьбы, похороны и спортивные мероприятия, которые проводятся с учетом всех необходимых мер для снижения распространения COVID-19. Также под запрет не подпадают встречи людей, проживающих вместе, или являющихся членами одной семьи.

До вступления в силу новых правил, сообщает BBC News, в Великобритании в некоторых случаях действовали ограничения на встречи группами более шести человек, но реальное право вмешаться у полиции было только в том случае, если одновременно собирались более 30 человек.

Вводимый в Великобритании запрет собираться группами более шести человек, отмечает The Daily Mail, один из самых жестких в Европе.

В Великобритании с начала сентября произошел резкий рост заболеваемости COVID-19. Так, 8 сентября был выявлен 2461 новый случай коронавирусной инфекции. В августе пиковым значением было 1522 новых случая COVID-19 в один день.

Всего в Великобритании с начала пандемии коронавируса заразились более 353 тысяч человек, более 41,5 тысячи умерли.

Великобритания — одна из семи стран, куда разрешены авиарейсы из России. Прибывшим из РФ в Великобританию предстоит провести 14 дней на жестком карантине.