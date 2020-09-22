В США и Европе арестовали 179 предполагаемых торговцев наркотиками в даркнете. Европол объявил о «конце золотого века» веб-рынка запрещенных веществ

В США и пяти странах Европы арестовали 179 человек, заподозренных в продаже психоактивных веществ и наркотиков в даркнете. Об этом сообщает Европол.

Международная группа из представителей девяти стран под руководством Федеральной уголовной полиции Германии провела серию операций под общим названием «Разрушитель» (DisrupTor, игра слов: Tor — система прокси-серверов, позволяющая создать анонимное подключение; как правило, торгующие запрещенными веществами ресурсы доступны только таким образом).

Из 179 арестов 121 произведен в США. В Германии арестованы 42 человека, в Нидерландах восемь, в Великобритании и Австрии — четыре и три человека соответственно. Кроме того, одного человека арестовали в Швеции.

«Золотой век даркнет-рынка закончился. Такие операции подчеркивают способность силовых структур противостоять шифрованию и анонимности торговых площадок даркнета», — сказано в пресс-релизе Европола.

Полиция и спецслужбы изъяли в общей сложности 500 килограммов наркотических и психоактивных веществ (в том числе фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин), 6,5 миллиона долларов наличными и в цифровой валюте, а также 64 единицы огнестрельного оружия.

Из сообщения Европола неясно, связаны ли подозреваемые с какой-то одной торговой площадкой или с несколькими.

В мае 2019 года Европол отчитался о закрытии двух крупных маркетплейсов, торгующих запрещенными веществами: Wall Street Market и Valhalla. По делу Wall Street Market арестовали трех человек, об арестах или задержаниях владельцев Valhalla Европол не сообщал.

Осенью 2017-го МВД РФ объявило, что ему удалось закрыть крупнейший российский интернет-магазин наркотиков RAMP (Russian Anonymous MarketPlace).

Одной из первых и очень известных даркнет-площадок по продаже психоактивных веществ, наркотиков и оружия был Silk Road. Он работал с 2011-го по 2013 год, пока не арестовали создателя магазина — Росса Ульбрихта. В 2015-м Ульбрихт получил пожизненное заключение.

Читайте также Войну с наркотиками выиграли наркотики Как развитие технологий изменило британский рынок запрещенных веществ