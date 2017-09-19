МВД отчиталось о ликвидации крупнейшего российского интернет-магазина наркотиков RAMP

Министерство внутренних дел России официально объявило о прекращении деятельности — крупнейшего российского интернет-магазина наркотиков. Об этом говорится в ответе замминистра Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

По словам Ваничкина, МВД ликвидировало RAMP еще в июле — когда сайт стал недоступен. Это, как отметили в министерстве, стало результатом мер, направленных «на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».

В МВД добавили, что всего за первое полугодие 2017 года было выявлено 3 775 преступлений, связанных с оборотом наркотиков через интернет, к ответственности привлекли 1 583 человека.

Никаких конкретных деталей ликвидации RAMP в ответе замминистра нет.