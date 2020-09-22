Романа Абрамовича заподозрили в незаконной покупке прав на футболистов

Владелец английского «Челси» Роман Абрамович подозревается в тайном приобретении прав на игроков других футбольных клубов. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на секретные отчеты финансовой разведки США (FinCEN), попавшие в распоряжение журналистов.

Согласно этим данным, российский бизнесмен совершал сделки по покупке прав на футболистов через офшорную компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Так, например, офшор частично владел правами на перуанского футболиста Андре Каррильо, который в 2014 году в составе португальского «Спортинга» играл против «Челси» в розыгрыше Лиги чемпионов.

По информации «Би-би-си», к декабрю 2016 года офшоры, связанные с Абрамовичем, провели подозрительные платежи на сумму более одного миллиарда долларов.

Представитель бизнесмена заявил журналистам, что Абрамович не нарушал никаких правил. Возможность приобретать права на игроков вне клуба была запрещена в Английской премьер-лиге в 2008 году, а на международном уровне — в 2015-м.

20 сентября международный консорциум журналистов-расследователей во главе с Buzz Feed News обнародовал секретные документы бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за 2000-2017 годы. Эти данные, содержащие сведения о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов, называют крупнейшей в истории США утечкой финансовых документов.

Среди прочего в отчетах FinCEN содержится информация об офшорных сделках людей, приближенных к Владимиру Путину — музыканта Сергея Ролдугина, советника президента Валентина Юмашева и бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Как пишет РБК, в отчеты FinCEN попадают данные даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Издание насчитало 189 таких транзакций в материалах утечки.