Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на развитие поправок к Конституции РФ. Об этом говорится в пресс-релизе думского комитета по государственному строительству и законодательству, поступившем в редакцию «Медузы».

В Госдуму внесли законопроекты, затрагивающие работу правительства, Конституционного суда, ФСБ, СВР, прокуратуры и уполномоченного по правам человека в России. На момент написания заметки законопроекты еще не опубликовали на сайте парламента.

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что один из президентских законопроектов сокращает число судей Конституционного суда с 14 до 11, другой позволяет Совету Федерации утверждать главу СВР по представлению президента. Законопроект о правительстве определяет новую процедуру формирования кабинета министров.