Брянский вице-губернатор уволился после смертельного ДТП с участием своего сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сын чиновника Максим Резунов стал участником и предполагаемым виновником аварии в центре Брянска 18 сентября, в результате которой погиб один человек. По данным СМИ, в момент ДТП он был нетрезв и отказался проходить медицинское освидетельствование.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, — я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын», — говорится в заявлении вице-губернатора, которое распространила пресс-служба регионального правительства.