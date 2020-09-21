Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего». Из-за нее Навальный не смог зарегистрировать свою партию

Верховный суд (ВС) РФ по иску Минюста ликвидировал партию «Россия будущего», сообщает «Интерфакс».

Партия не имеет отношения к одноименной партии, документы на регистрацию которой в 2019 года подавал политик Алексей Навальный.

«Россия будущего», которую ликвидировали 21 сентября, появилась в списке политических партий, который составляет Минюст, в конце мая 2019-го. Навальный подавал документы в середине того же месяца.

В июне 2019-го Минюст отказался зарегистрировать «Россию будущего» Навального, поскольку партия с таким названием уже есть.

По словам юриста Ивана Жданова, подавать документы в Минюст после решения ВС соратники Навального не будут: «У нас дело коммуницировано ЕСПЧ, и в ближайшее время новые подачи не планируем».

Навальный пытается зарегистрировать свою партию под разными названиями с 2012 года. Попытка в 2019 году была девятой по счету. В предыдущие годы Минюст отказывался регистрировать партию оппозиционера или из-за того, что партии с предлагаемыми названиями уже есть, или из-за ошибок в оформлении документов.

Основанием для ликвидации партии может быть в том числе то, что она ни разу не участвовала в выборах.