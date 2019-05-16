Партия Алексея Навального в девятый раз подала документы на регистрацию

Партия «Россия будущего» Алексея Навального в девятый раз подала документы на регистрацию в министерство юстиции РФ, сообщил в фейсбуке глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Мы подаем в очередной раз и будем требовать от Минюста и от властей регистрации политической партии, поскольку мы имеем на это полное право. 30 дней у них срока на ответ, посмотрим, что скажут в этот раз», — сказал Жданов. Он отметил, что партии могут отказать в регистрации, как и в прошлые разы.

Иван Жданов опубликовал видео, снятое возле Минюста. На записи видно, как сотрудник в форме отказывается пропустить представителей партии в здание, но затем они все же проходят внутрь.

Алексей Навальный пытается учредить собственную партию с 2012 года, но Минюст всякий раз отказывает в регистрации. Навальный считает, что это делается по надуманным причинам.

В 2018 году Минюст дважды отказался регистрировать партию «Россия будущего».