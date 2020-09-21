Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу

В Росгвардии организуют военно-политическую работу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов.

Указ вступает в силу с 21 сентября 2020 года.

О планах создать в Росгвардии «институт военных политруков» (формулировка ТАСС) глава ведомства Виктор Золотов сообщил в марте 2020 года. «Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с [созданием] военно-политических органов в войсках», — говорил он.

В июле 2018-го Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны РФ. На сайте военного ведомства указано, что ГВПУ занимается в том числе «военно-политической пропагандой и агитацией».

В задачи ГВПУ, согласно информаци на сайте Минобороны, входит «поддержание морально-политического состояния [военных], воинской дисциплины» и «формирование идейно убежденной личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов».