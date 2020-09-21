Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него полтора миллиарда рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании <…> в виде компенсации за моральный ущерб. Они признаны гражданским истцом по делу», — приводит агентство слова судьи Мосгорсуда, которая 21 сентября рассматривает жалобу на арест 400 тысяч долларов.

Бывшего губернатора обвиняют в организации покушения на убийство одного бизнесмена и убийстве еще двух предпринимателей в 2004-2005 годах.

В июле 2020 года Басманный суд Москвы арестовал два автомобиля Фургала и три миллиона рублей, найденные при обыске. Арест на имущество и деньги наложили для возможных выплат потерпевшим, если Фургала признают виновным.