На границе США задержали гражданку Канады, подозреваемую в отправке рицина Трампу

На пограничном пункте в Буффало, штат Нью-Йорк, задержана гражданка Канады, подозреваемая в отправке конверта с рицином в адрес президента США Дональда Трампа.

Задержанная, чье имя не раскрывается, пыталась попасть на территорию США, при себе у нее было огнестрельное оружие, сообщает The New York Times.

По данным властей, в марте 2019 году уроженка Канады была арестована полицией штата Техас. У нее были обнаружены незарегистрированное оружие, поддельное водительское удостоверение и просроченная шестимесячная виза. После этого женщину депортировали из страны в Канаду.

На прошлой неделе спецслужбы перехватили письма с ядом рицин, которые были отправлены на адрес президента США, а также в офис шерифа и следственный изолятор в Техасе. Правоохранительные органы заявили, что письма могли быть отправлены из Канады. Отправку писем не связывают с деятельностью каких-либо международных террористических организаций.

Это уже второй случай, когда Дональду Трампу отправляют письмо с рицином. В предыдущий раз это произошло в октябре 2018 года. Тогда по подозрению в отправке писем президенту и в Пентагон был задержан ветеран Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен-третий.