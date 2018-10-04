Ветерана ВМС США заподозрили в отправке конвертов с рицином в Пентагон

Сотрудники ФБР задержали в штате Юта 39-летнего ветерана Военно-морских сил США Уильяма Клайда Аллена-третьего, которого подозревают в отправке двух подозрительных посылок в Пентагон, сообщает The New York Times.

Конверты, адресованные главе Пентагона Джеймсу Мэтису и главкому флота Джону Ричардсону, поступили в военное ведомство 1 октября. Конверты изъяли из-за подозрений, что в них может находиться . Исследования показали, что в них лежали семена клещевины — растения, содержащего этот яд. В Пентагоне заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Еще одно письмо, которое, предположительно, содержало рицин, направили президенту США Дональду Трампу в Белый дом, но его перехватила Секретная служба. В этом случае также обошлось без пострадавших.

Мотивы подозреваемого пока неизвестны. Журналисты нашли в его фейсбуке видео о том, как экстрагировать цианид из семян яблок.