Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Но оно уже предъявлено

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом СК уже ранее предъявил это обвинение Фургалу. Как сообщалось, показания о причастности бывшего губернатора к этому преступлению дали предполагаемые исполнители.

В конце августа «Коммерсант» рассказал, что СК два месяца не мог предъявить Сергею Фургалу обвинения в убийстве Евгения Зори, так как в 2004 году хабаровская прокуратура уже вынесла постановление о прекращении уголовного преследования Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств.

Постановление о прекращении уголовного преследования, вынесенное более года назад, можно отменить только через суд. 31 июля Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отменил решение хабаровской прокуратуры 16-летней давности. Но защита Фургала оспорила это решение в Мосгорсуде.

2 сентября СК, не дожидаясь решения Мосгорсуда, СК обвинил Фургала в организации убийства Зори. Адвокаты бывшего губернатора назвали это незаконным.