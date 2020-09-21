Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна отстранили от участия в процессе по его делу

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна удалили из процесса по его уголовному делу до окончания прений. Об этом «Интерфаксу» сообщила супруга Шестуна Юлия.

Об удалении Шестуна из процесса ходатайствовало обвинение, сказала она. По ее словам, из-за продолжающейся больше месяца голодовки Шестун 21 сентября не смог выйти из камеры в конвойном помещении.

«Судья приказала принести его [в зал заседаний] на стуле, что и произошло», — рассказала Юлия Шестун.

Как сказала агентству адвокат Людмила Сметанина, в постановлении судья «указала, что по ходатайству Шестуна он будет возвращен в зал при устранении причин удаления». О каких именно причинах идет речь, судья, по словам Сметаниной, не разъяснила.

Шестун находится в СИЗО с лета 2018 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, получении взятки, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Шестун отвергает все обвинения, дело, по его мнению, политически мотивировано (за несколько месяцев до ареста он рассказывал, что на него давят в том числе из АП, чтобы он не участвовал в очередных выборах главы Серпуховского района). Первую голодовку в знак протеста он объявил практически сразу же после ареста.