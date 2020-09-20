Трамп «благословил» партнерство TikTok с американскими Oracle и Walmart

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку, по которой американские компании Oracle и Walmart станут владельцами 20% видеоприложения TikTok, сообщает CNN.

Сделка позволит приложению и дальше работать в США, поскольку Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке «в соответствии с требованиями национальной безопасности США», уточняет Reuters.

По словам Трампа, которые приводит CNN, он «благословил» сделку.

Reuters добавляет, что сделка структурирована как партнерство, а не как «изъятие [Tiktok у китайской ByteDance]». Как отмечает The Washington Post, это — «большой шаг назад» от полной продажи TikTok, на которой изначально настаивал Трамп.

Сделка предполагает создание компании TikTok Global с штаб-квартирой в США (возможно, в Техасе). По словам источника Reuters, 80% в TikTok Global будет принадлежать китайцам. ByteDance в рамках сделки согласилась создать в США 25 тысяч рабочих мест.

В китайской компании назвали условия сделки «несправделивыми», но отметили, что это лучший вариант, чем тот, при котором TikTok перестал бы работать в США или был бы полностью продан американской компании.

Источник CNN сказал, что ByteDance останется мажоритарным акционером TikTok.

Собеседник Reuters, в свою очередь, заметил, что американским инвесторам принадлежит около 40% ByteDance. Белый дом, таким образом, «будет считать, что большая часть TikTok Global принадлежит американским партнерам».

По предположению Reuters, Трамп пошел на компромисс в вопросе с TikTok в том числе из-за выборов президента США в ноябре 2020-го — чтобы не настроить против себя молодых американских избирателей.