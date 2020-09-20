Правозащитники насчитали больше 130 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

В Белоруссии на акциях протеста 20 сентября по данным на 19:50 задержали 133 человека, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

В Минске задержали, по данным центра, 89 человек, в том числе гражданина России, в других городах в общей сложности 50 задержанных.

Список на сайте «Весны» обновляется.

«Марш справедливости» в Минске закончился около половины восьмого вечера. По оценке Reuters и агентства БелаПАН, в нем приняли участие сто тысяч человек.

МВД Белоруссии на момент выхода новости не сообщало, сколько человек задержали по всей стране или в Минске, а также не давало оценок количества протестующих.