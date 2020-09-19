Светлану Тихановскую позвали на встречу с главами МИД Евросоюза в Брюссель. Москва и Минск назвали это вмешательством в дела Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза, пригласившие Светлану Тихановской на встречу с главами МИД стран ЕС, вмешиваются во внутренние дела Беларуси. Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского МИДа.

«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель „для общения“ — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — заявила Захарова.

Аналогичное мнение 19 сентября высказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. «Такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», — сказал Глаз.

21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерены провести в Брюсселе встречу со Светланой Тихановской. В тот же день на заседании Совета ЕС по иностранным делам собираются обсудить ситуацию в Беларуси.

По данным белорусского ЦИК, на президентских выборах 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги голосования. В Беларуси больше месяца идут протестные акции.

По инициативе Светланы Тихановской в Беларуси создали Координационный совет оппозиции для мирной передачи власти в стране. В ответ СК Беларуси возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.